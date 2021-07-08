Рада на следующей неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг

КИЕВ. 8 июля. УНН. На следующей неделе Верховная Рада во вторник и четверг соберется на внеочередное заседание. Об этом в своем Telegram сообщила депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает УНН.

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"... во вторник и четверг - внеочередные заседания парламента", - написала Гришина.

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Кроме того, по ее словам, в понедельник состоится заседание фракции "Слуга народа".

"На фракции будем обсуждать ряд законопроектов. Лично я очень жду обсуждения законопроекта о корпоративном управлении государственными предприятиями", - написала Гришина.

Напомним

Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что Верховная Рада скорее всего будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня.

Текущая пятая сессия Верховной Рады проходит до 23 июля. Согласно календарному плану, к закрытию сессии у парламентариев осталась одна пленарная неделя (с 13 по 16 июля). На неделе с 19 по 23 июля запланирована работа с избирателями.