ООС: боевики шесть раз открывали огонь, один боец ранен

КИЕВ. 8 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала суток зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского враг применил минометы 120-го калибра.

В направлении населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников с минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник вел огонь из стрелкового оружия.

Как отметили в штабе, в результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин находится в лечебном учреждении, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 91 взрывоопасный предмет.

"Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

7 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.