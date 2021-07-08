Бил по голове, шее, в грудную клетку: потерпевший после ДТП с нардепом Юрченко рассказал подробности

КИЕВ. 8 июля. УНН. Пострадавший в ДТП с нардепом Александром Юрченко получил от него удары в грудную клетку, по шее и голове. Об этом УНН рассказал Всеволод Боровец.

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“Я двигался по проспекту Свободы, уже непосредственно по площади Мицкевича в сторону проспекта Шевченко. Я был в пробке в колонне автомобилей и почувствовал, что в сторону моего авто кто-то въехал. Я вышел оценить ситуацию. Был в хорошем настроении и обратился к водителю, ибо уверен, что повреждение там не значительное. Он из авто на меня кричал. Я тогда сказал, что буду вынужден обратиться к полицейским. Я вернулся к своему авто, а он нажал на педаль газа, подвинул мою машину и пытался скрыться с места ДТП”, — рассказал Боровец.

Детали

Пострадавший до приезда полиции пытался заснять все происходящее и в частности пассажирское сиденье, где находился водитель, однако не увидел как Юрченко подбежал сзади.

“Когда я вернулся, он выхватил мой телефон из рук и начал наносить мне удары в грудную клетку, по шее и голове. Все это сопровождалось руганью образами. Телефон он мне не отдавал. Я должен просить помощи у людей. Они его оттащили ”, - рассказал пострадавший.

Впоследствии, на место прибыла полиция и зафиксировала ДТП.

“Он вел себя неадекватно, дергался. Я врач-психиатр. У него был специфический насморк. На тот момент когда попросили снять очки, я сделал это без проблем, он отказался. И когда он все же согласился, было видно патологическое состояние наркотического опьянения”, — рассказал Всеволод Боровец.

Юрченко и потерпевшего отправили на наркологическую экспертизу.

“У меня обнаружили нулевое промилле на алкоголь и тесты на наркотические средства были отрицательные. У него же в моче нашли остатки экстази”, — рассказал Боровец.

Пострадавший добавил, что нардеп угрожал ему и его семье.

Также УНН пытался получить комментарий касательно ДТП у нардепа Юрченко, но сейчас его телефон отключен.

Дополнение

Сегодня стало известно, что во Львове народный депутат Александр Юрченко под наркотиками попал в ДТП. По словам пострадавшего водителя Всеволода Боровца, авария произошла около 14:10 на площади Мицкевича.

Нардеп на авто Ford Mustang не убедившись в безопасности маневра въехал задним ходом в авто Volkswagen Jetta, которое ехало по главной дороге. После столкновения народный депутат напал на водителя Volkswagen Jetta, нанес ему телесные повреждения и отобрал смартфон.

Справка: Александр Юрченко — народный депутат Украины 9-го созыва от партии “Слуга народа”, 14 сентября 2020 Юрченко исключили из фракции “Слуга народа” в ВР.

Что было раньше

В середине августа 2020 года правоохранители, как указано, зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств. 26-27 августа 2020 года была запланирована передача второй части средств. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

15 сентября 2020 года сообщено о подозрении помощнику народного депутата по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

17 сентября 2020 года прокурором САП по поручению Генерального прокурора сообщено о подозрении народного депутата Украины — члена комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.