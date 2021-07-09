Байден объявил о завершении длительной войны США

КИЕВ. 9 июля. УНН. США завершат самую продолжительную войну в своей истории 31 августа, когда Афганистан покинут последние из того числа военных, которое планировалось отправить домой. Об этом президент Джо Байден объявил во время выступления в Белом доме, передает УНН.

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“Я не отправлю еще одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат, — сказал Байден (цитата по Bloomberg). — Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться связанными с политикой, созданной в том мире, каким он был 20 лет назад”.

Детали

По его словам, нынешняя ситуация с безопасностью в Афганистане только подтверждает, что еще один год войны США в стране не решит ситуацию, но приведет к тому, что ее присутствие там будет бесконечным.

Президент объяснил решение завершить вывод войск тем, что США достигли своих целей, ликвидировав террористическую организацию “Аль-Каида” в Афганистане и убив ее главу Усаму бен Ладена: “Мы достигли этих целей, вот почему мы ушли. Мы пришли в Афганистан для строительства нации, это право и ответственность только афганского народа — решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной”.

Дополнение

Движение Талибан совсем необязательно возьмет Афганистан под контроль, так как у государства больше военных сил, чем у террористов, а также авиация, считает Байден.

“Единственный способ достичь мира и безопасности в Афганистане — это определить modus vivendi (образ жизни. — ред.) с талибами и прийти к выводу о том, каким образом можно сделать вывод мир”, — сказал Байден.

Напомним

В четверг, 8 июля, талибы захватили еще один ключевой пункт пересечения границы Афганистана, на этот раз с Ираном.