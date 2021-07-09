Медведчуку продлили домашний арест

КИЕВ. 9 июля. УНН. Печерский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого, в частности, в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука, передает УНН.

Детали

Так, Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.

О деле

В мае этого года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.

20 мая в СБУ получили разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

24 июня СБУ и ГБР провели обыски в рамках дела, где фигурируют народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

В июле Печерский районный суд Киева продлил на 6 месяцев срок досудебного расследования по уголовному делу по подозрению в частности в государственной измене Медведчука и Козака.

Добавим

Еще 2 февраля Президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Тараса Козака, которые будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. 19 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.