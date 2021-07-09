Блокирование работы рудника "Сухая Балка" похоже на рейдерское давление силовиков — эксперт

КИЕВ. 9 июля. УНН. Противозаконные действия представителей Службы безопасности по блокированию деятельности рудника “Сухая балка” напоминают рейдерское давления на предприятие. Об этом заявил правозащитник Андрей Семидидько, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины.

“Надуманное уголовное производство, постоянное блокирование работы предприятия безосновательными обысками и грубые нарушения закона — классическая схема давления рейдеров или шантажистов на предприятия, в котором еще и оказались замешаны силовые структуры. Украина давно не видела таких инцидентов, чтобы на предприятие вот так осуществляли силовые налеты, ставили под угрозу срыва работу многотысячных коллективов”, — прокомментировал эксперт происходящее в последний месяц беззаконие на руднике “Сухая балка”.

Налеты СБУ блокируют работу предприятия и срывают нормальный производственный график — эта ситуация может привести и к срыву работы Днепропетровского металлургического завода, для которого “Сухая Балка” поставляет сырье. Таким образом, противоправное давление силовиков грозит срывом работы сразу двух взаимозависимых предприятий. Пресс-служба ЧАО “Сухая Балка” накануне заявила по поводу давления со стороны силовиков, что “последовательность и характер действий силовых структур в отношении компании наглядно свидетельствуют о том, что верховенство Закона в Украине для отдельных правоохранителей и судей — пустой звук. Желание установить контроль над предприятием и „обложить его данью“ — для них, к сожалению, превыше любого Закона”.

В свою очередь Андрей Семидидько добавляет, что происходящее блокирование деятельности компании резко негативно отражается не только на инвестиционном климате в Украине и регионе, но и наносит репутационный урон всей отрасли: “Действия силовиков на руднике „Сухая Балка“ ставят под угрозу выполнение его контрактов, контрактов „Петровки“, которая экспортирует свою продукцию в десятки стран мира. В результате из-за действий силовиков, судей и каких-то рейдеров-шантажистов может пострадать репутация всего украинского горно-металлургического комплекса, что категорически недопустимо в нынешней экономической ситуации для одной из ключевых экспортных отраслей”.

Начиная с 11 июня и до вчерашнего дня бойцы СБУ уже трижды врывались на предприятие под предлогом проведения осмотра/обыска шахты “Юбилейная”. Силовики несколько раз подавали ходатайства об обысках разным судьям. А поводом для налетов бойцов СБУ на предприятие стало “нарушение правил охраны труда”. Согласно законодательству (ст. 272 УК Украины) это является проступком, а не преступлением и, соответственно, не предполагает ни силовых захватов ни обысков силами СБУ, поскольку эта категория дел подследственна органам полиции.

Мнение экспертов о рейдерском давлении или даже шантаже предприятия действиями силовиков связано еще и с тем обстоятельством, что свои действия СБУ и другие структуры обосновывают “свидетельскими показаниями” уволенных с шахты сотрудников. Они не смогли пройти экзамены на знание техники и охраны труда — нахождение таких некомпетентных людей в шахте ставит под угрозу жизнь их коллег.

Тем не менее, уволенные сотрудники пытаются восстановиться на работе через суд, в чем им “помогает” народный депутат Михаил Волынец. Его недавно журналисты уличили в том, что депутат не может пояснить происхождение 4 млн грн на покупку киевской квартиры. Эксперты допускают, что такая “помощь трудящимся” и шантаж предприятий может и быть тем самым источником непонятных денег у депутата. Способы обогащения законодателя сейчас изучают Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ и Национальное агентство по противодействию коррупции.

Эксперты сомневаются, что простые сотрудники шахты — крепильщик, подрывник и проходчик — смогли не просто составить исковые заявления, но и подключить к агрессивному давлению на бывшего работодателя бойцов СБУ, суды и прокуратуру.