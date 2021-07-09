Верещук рассказала о законодательном движение Украины в НАТО

КИЕВ. 9 июля. УНН. Народные депутаты приняли уже ряд законопроектов, которые приближают Украину ко вступлению в НАТО. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Есть пять базовых законов, которые требовали у НАТО от Украины для того, чтобы начать переговоры по ПДЧ (план действий по членству в НАТО — ред.): о разведке, о оборонных закупках, о гражданском демократическом контроле, о государственной тайне, о СБУ”, — уточнила она.

Детали

Два из пяти законов уже приняты, продолжила Верещук.

“Приняты, в частности, законы о разведке и о оборонных закупках. Надеюсь, что до конца года мы примем оставшиеся три”, — добавила нардеп.

Контекст

Законопроект о реформе СБУ № 3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года. После доработки в комитете был в октябре 2020-го зарегистрирован снова в новой редакции как № 3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина активизировала диалог касательно членства в НАТО.