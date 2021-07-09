"Укрзализныци" нужна срочная деолигархизация - заявление председателя ВСК Гришиной

КИЕВ. 9 июля. УНН. Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам критического состояния “Укрзализныци” Юлия Гришина заявила, что государственная компания нуждается в срочной деолигархизации, потому что на ней паразитируют финансово-промышленные группы, передает УНН.

В ВСК констатировали, что мощные бизнесмены имеют немалое влияние на формирование тарифной политики “Укрзализныци”, кадровые решения в государственной компании и делают все возможное, чтобы государственный перевозчик не повышал тарифы на важные для этих групп грузы.

Цитата

“То есть, государственная „Укрзализныця“ дотирует целые сектора крупного частного бизнеса и генерирует им прибыли. Как следствие, они в рейтинге самых богатых, а государство — в миллиардных убытках. Шокирует, что почти все 5 последних лет убыточными были не только пассажирские, но и грузовые перевозки”, — прокомментировала она.

В течение 2016-2021 годов правление и наблюдательный совет “Укрзализныци” составляли финансовые планы по искусственно заниженной на 24% себестоимости перевозок, Мининфраструктуры их согласовало, а Кабинет Министров утверждал, отметила Гришина.

Путем обмана многолетняя деградация выдавалась за развитие, констатировала она.

“Ответственными за такой системный обман были руководители „Укрзализныци“ и члены наблюдательного совета разных периодов. Начиная с 2016 года темпы роста тарифов существенно (на 13-30%) отстают от изменений индекса цен производителей, что не позволяло нивелировать влияние инфляционных процессов на доходность „Укрзализныци“. По итогам прошлого года это отставание составило 24%, что эквивалентно 14 млрд грн годового дохода”, — рассказала председатель ВСК.

Руководство “Укрзализныци” преднамеренно и сознательно скрывало реальное положение дел и манипулятивно снижало себестоимость перевозок, было выгодно и им, и олигархам, уверена Гришина. Помогали им в этом правоохранители.

“Я о том, что наши антикоррупционеры никак не могут догнать коррупционный поезд, который ходит мимо. Надеюсь, что результаты работы ВСК помогут Офису Генерального прокурора организовать работу правоохранителей и в конце преодолеть коррупцию на железной дороге. Я знаю, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в этом лично заинтересована и мотивирована государственной позицией”, — сказала она.

Вместе с тем, по словам главы ВСК, есть и хорошие новости: министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что тарифы на грузоперевозки планируется повысить. Окончательное решение будет за результатом общественных обсуждений. Это позволит привлечь дополнительные 2 млрд грн в этом году и 10 млрд грн в следующем.

Дополнение

ВСК парламента касательно “Укрзализныци” начала свою работу в январе и в начале июля утвердила отчет по результатам полугодовой работы. Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность — основные причины упадка “Укрзализныци”, по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке освободить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должно организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в “УЗ”.