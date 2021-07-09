Мендель заявила, что указ о ее увольнении должен быть сегодня, как и новый пресс-секретарь Зеленского

КИЕВ. 9 июля. УНН. До недавнего времени пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель сообщила, что официаьн указ о ее увольнении с этой должности может быть подписан уже сегодня. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата:

"Указа о моем увольнении еще не было, я думаю, что он будет сегодня вместе и с назначением нового пресс-секретаря", - отметила Мендель.

По ее словам, "по крайней мере рассматривалсь, что это должно произойти до конца этой недели".

Дополнение

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно, что она увольняется. На должность спикера после этого претендовали 70 человек.

Как стало известно, новым пресс-секретарем Зеленского станет телеведущий Сергей Никифоров.

Также СМИ сообщили, что вероятным кандидатом на должность пресс-секретаря наряду с Никифоровым является бывший журналист Александр Бондаренко.

Между тем Мендель написала книгу.