Верещук рассказала о сотрудничестве Украины и Турции в оборонной сфере

КИЕВ. 9 июля. УНН. Украина и Турция развивают сотрудничество в оборонной сфере. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на Caliber.az.

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"Мы динамично развиваем военно-техническое сотрудничество: военные цифровые технологии, высокоточное оружие, беспилотники, корветы. Обо всем этом недавно говорил Президент Владимир Зеленский на празднованиях дня Военно-морских сил Украины в Одессе. А наш бывший посол в Турции Андрей Сибига был недавно назначен на важную позицию заместителя главы Офиса Президента по вопросам внешней политики и развитию стратегического партнерства.

А еще – не так давно я провела очень продуктивную встречу с военным атташе Турции в Украине полковником Дженгизом Чевиком. Среди прочего мы обсуждали вопросы обучения украинских военных в Турции, и прежде всего, в военно-морских учебных заведениях", - проинформировала нардеп.

Украина заинтересована в развитии и наращивании оборонного сотрудничества с Турцией, говорит Верещук.

"И я рада, что это происходит на практике", - резюмировала она.

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На днях Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый украинский корвет достроят при поддержке Турции в 2023 году.

Кроме того, известно, что скоро Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar.

Ранее Верещук оценила союз Украины и США в сфере военной промышленности.