"Си Бриз - 2021": военные учились воевать с сепаратистами

КИЕВ. 9 июля. УНН. Операцию по "стабилизации в кризисном регионе" и "возвращении конституционного порядка на территории созданных боевиками квазиреспублик" провели международные силы в рамках активной фазы береговой компоненты международных учений "Си Бриз - 2021" под Одессой. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Детали

По легенде активной фазы учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти и обустроили лагеря и блокпосты для контроля дорог, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания "народных республик". Многонациональный штаб учений принял решение провести операцию и восстановить государственное устройство на захваченных боевиками территориях.

Силы береговой составляющей были разделены на четыре тактические группы и группы пожарного реагирования. Операция началась с высадки тактических воздушных и морских десантников с последующим продвижением в глубь кризисного региона. Первая тактическая группа высадилась с борта среднего десантного корабля "Юрий Олефиренко" в порту одного из населенных пунктов в Одесской области под прикрытием спецназа СБУ. Военные деблокировали порт, горсовет, критические объекты инфраструктуры и удерживали их до прибытия Национальной гвардии. Затем они отправились к государственной границе.

Другая группа военных в составе украинских пограничников, морпехов, военных Грузии и Молдовы высадилась на "захваченном" аэродром, взяли его под контроль и организовали круговую оборону до подхода основных сил.

По легенде учений, часть союзных подразделений попала в окружение боевиков: им на помощь отправилась третья тактическая группа, которая в ходе рейда преодолела водную преграду. Окруженные войска были успешно деблокированы, и вместе подразделения вышли к госгранице.

В ходе следующего эпизода учений украинская и американская роты морских пехотинцев высадились на двух участках оборудованного побережья.

Штормовые береты атаковали передовые силы противника, после чего начали рейдовые действия. Во время рейда был выявлен лагерь подготовки террористов, который благодаря успешным действиям морпехов был заблокирован. Далее роту американских морпехов, которые только осуществили десантирование, атаковал резерв боевиков. Морпехи сразу перешли к обороне и удерживали занимаемый плацдарм на берегу. На следующий день рота украинских морских пехотинцев провела рейдовые действия и вышла на оборонительные позиции американцев. В это время поступила вводная, что недалеко разведка обнаружила лагерь подготовки боевиков. Разработав план операции, тактическая группа окружила противника и уничтожила его.

Министерство обороны подчеркивает, что в проведении операции был учтен реальный боевой опыт проведения ООС в Донецкой и Луганской областях Украины, при этом еще на этапе планирования военные учитывали и жестко придерживались норм международного гуманитарного права.