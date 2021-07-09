Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,29 -0,0131  EUR: 32,32 0,0281 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5235

Верещук прокомментировала ход рассмотрения законопроекта о СБУ

Верещук прокомментировала ход рассмотрения законопроекта о СБУ

Ирина Верещук

КИЕВ. 9 июля. УНН. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал законопроект о реформе СБУ. Об этом в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко" заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Была поставлена промежуточная точка, мы проголосовали Комитетом и направили на рассмотрение парламента во втором чтении законопроект о СБУ. Наконец мы сделали это", - прокомментировала она.

Контекст

Законопроект о реформе СБУ №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован снова в новой редакции как №3196-д.

Дополнение

Ранее Верещук сообщала о дискуссии по проблемным вопросам законопроекта о СБУ. Над поправками плодотворно работал профильный комитет ВР.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, законопроект, нардепы, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.