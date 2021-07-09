Верещук прокомментировала ход рассмотрения законопроекта о СБУ

КИЕВ. 9 июля. УНН. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал законопроект о реформе СБУ. Об этом в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко" заявила народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Была поставлена промежуточная точка, мы проголосовали Комитетом и направили на рассмотрение парламента во втором чтении законопроект о СБУ. Наконец мы сделали это", - прокомментировала она.

Контекст

Законопроект о реформе СБУ №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован снова в новой редакции как №3196-д.

Дополнение

Ранее Верещук сообщала о дискуссии по проблемным вопросам законопроекта о СБУ. Над поправками плодотворно работал профильный комитет ВР.