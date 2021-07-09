После ДТП с Юрченко "Слуга народа" хочет видеть МВД и Нацполицию с отчетом в Раде

КИЕВ. 9 июля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что будет просить вызвать в парламент руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, а также министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада после последних ДТП с народными депутатами Александром Юрченко и Евгением Брагарем. Об этом он заявил во время эфира на одном из телеканалов, передает УНН.

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"Нам надо системно с этим разобраться. Потому что есть вопросы к руководителю Национальной полиции, и я буду просить, когда будет Согласительный Совет, чтобы коллеги подняли вопрос, и руководителя Национальной полиции и министра внутренних дел вызвали в парламент для доклада по всем таким ситуациям", - подчеркнул Качура.

Детали

В частности, Качура отметил, что по-разному относится к фигурируемым в ДТП нардепам. Комментируя инцидент с Александром Юрченко, он назвал выбор граждан, которые голосовали за последнего "ошибкой", отметив, что из-за "таких чиновников граждане составляют негативное впечатление о всех нардепах".

"По поводу Брагара, мы разбирались внутри фракции. Кстати, Брагар себя повел достойно, он не махал "ксивой". Когда ему предложили пройти тест - он его прошел. И когда только он заполнял документы в мед. заведении, узнали, что он народный депутат", - добавил Качура.

Что было раньше

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Народный депутат Гео Лерос в своих соцсетях обнародовал протокол о ДТП с коллегой-парламентарием, бывшим "слугой народа" Александром Юрченко и заключение лаборатории - подтверждение состояния наркотического опьянения.



В субботу, 3 июля, в 22:00 в Дарницком районе Киева по адресу ул. Софии Русовой нарядом патрульной полиции было остановлено авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат Брагар Евгений.



Во время проверки документов у наряда полиции возникли вопросы о состоянии водителя. Предложив проехать последнему к врачу наркологу, на что Евгений добровольно согласился.