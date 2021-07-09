Большой герб по предложению Зеленского ко Дню Независимости: поддержка в ВР под вопросом

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский, накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины, просит народных депутатов безотлагательно утвердить большой Герб Украины. В руководстве "Слуги народа" говорят, что будут рекомендовать проголосовать это предложение в целом, однако, часть фракций выступает против. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Среди прочего, критикуют изображение короны, которая есть в этом проекте большого Герба, - и даже в монобольшинстве.

"Корона удивляет одинаково всех. Это не политики сейчас нарисовали эту корону, а это было предложение 2009 года включить в герб корону. Вроде, Владимира Великого (на самом деле ее не существует и описаний ее тоже не существует). Ну и вообще короны бывают или в монархиях, или в странах, которые, возможно, раньше были монархиями. Но мы республика, которая никогда не была монархией. В наиболее темные времена, когда был Янукович, он тоже не проявлял желания править вечно, и, я думаю, что и у президента Зеленского совершенно нет такого желания", - отметил член фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам организации госвласти Дмитрий Гурин.

Указано, что есть вопросы и о том, что внесенный в Раду Зеленским эскиз вообще не очень соответствует традициям геральдики, на что указывают эксперты.

В то же время, как отмечается, в руководстве "Слуги народа" будут предлагать голосовать проект без длительных обсуждений.

"Мы будем рекомендовать голосовать в первом чтении и в целом, а там будем смотреть, как комитет поддержит, как зал", - рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам организации госвласти Александр Корниенко.

В руководстве фракции, как сообщается, надеются законодательно утвердить его эскиз уже до конца текущей сессии парламента (то есть, до 16 июля).

Но не все в парламенте настроены оптимистично, пишет издание. "Например, член фракции "Голос" Роман Лозинский считает, что голосов, чтобы поддержать большой герб, не хватит", - говорится в материале.

"После этого надо будет вернуться к дискуссии, чтобы в Конституции не было этого положения, чтобы Украина, как унитарное, независимое, суверенное государство имела единственный герб тризуб", - предлагает депутат.

Однако, указывает издание, изменить конституционные требования к государственным символам можно только через референдум, а в "слуге народа" считают, что "народ не простит" им, если они потратят два миллиона гривен на референдум по такому вопросу.

Напомним

В сентябре 2020 года Кабинет министров одобрил проведение конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Конкурс учитывал три премии для победителей лучшими проектами: первая премия - 100 000 грн, вторая премия - 50 000 грн, третья премия - 30 000 грн.

В ноябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины выбрало победителей конкурса на эскиз большого Государственного Герба Украины. Победным стал проект Алексея Кохана, который получил первую премию.

Однако, эскиз-победитель наткнулся на критику. 4 декабря Окружной административный суд города Киева просили признать недействительными результат конкурса "На лучший эскиз большого Государственного Герба Украины".

К слову, в комментарии Радио Свобода о том, целесообразно ли вообще было проводить конкурс, Корниенко отметил, что это "был фол последней надежды" от Минкульта.

Уже позже, во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю дня Конституции, Владимир Зеленский анонсировал внесение в ВР безотлагательного законопроекта о большом Гербе Украины.

Позже, 29 июня 2021 года, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "большом Государственном Гербе Украины", инициатором которого является Президент Владимир Зеленский.