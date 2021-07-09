Мендель заменили Никифоровым: у Президента официально новый пресс-секретарь

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил себе нового пресс-секретаря, уволив с этой должности Юлию Мендель и назначив вместо нее телеведущего Сергея Никифорова. Об этом говорится в президентских указах №№282-283 от 9 июля, передает УНН.

Цитата:

"Уволить Мендель Юлию Владимировну с должности пресс-секретаря Президента Украины", - говорится в первом указе.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем Президента Украины", - отмечается во втором документе.

Детали

Как пояснили в Офисе Президента, Никифоров назначен на должность пресс-секретаря Президента "за результатам отбора и собеседования после завершения всех процедур, необходимых для оформления". "Учитывая его опыт профессиональной работы в журналистике, ожидаем дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности Президента Украины", - отметили в ОП.

Другие кадровые ротации в Офисе Президента

Офис Президента также отметил, что усиливает гуманитарное и информационное направления работы.

"С целью переформатирования работы на гуманитарном направлении", как указано, заместителем руководителя ОП, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров, который "имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования".

Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя ОП, назначен советником Президента Украины и, как сообщается, "фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов". Также Юрий Костюк, как указано, и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений Главы государства.

Руководителем Аппарата ОП назначено Марию Витушок, которая "является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации Президента".

"Владимир Зеленский убежден, что сочетание опыта и новых творческих подходов позволит усилить Офис Президента и активизировать работу по соответствующим направлениям", - отметили в ОП.

Дополнение

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно, что она увольняется. На должность спикера после этого претендовали 70 человек.

Как стало известно, новым пресс-секретарем Зеленского станет телеведущий Сергей Никифоров. В то же время, Юлия Мендель, как ожидалось, должна была стать советником руководителя ОП, однако, такого решения пока не обнародовано.

Между тем Мендель написала книгу.