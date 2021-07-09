Мэра Одессы Труханова не позвали на мероприятие с американскими дипломатами в его городе - политолог объяснил почему

КИЕВ. 9 июля. УНН. Посольство США настояло на том, чтобы городской голова Одессы Геннадий Труханов не присутствовал на официальных мероприятиях с участием американских дипломатов, которые прошли 4 июля. Об этом написал в своем Telegram канале политолог Тарас Березовец, передает УНН.

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“В Одессе свежий скандал. 4 июля вр.пов. в делах США в Украине Кристина Квин прибыла в Одессу вместе с Зеленским, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины. По данным дипломатического источника, посольство США настояло на том, чтобы мэр Одессы Труханов не присутствовал на официальных мероприятиях с участием американских дипломатов. Поэтому Труханова не позвали ни на парад к Дню ВМС Украины, ни на другие официальные мероприятия, на которых присутствовали Зеленский и Квин”, — написал он.

Детальнее

Кристина Квин провела непротокольную встречу с секретарем городского совета и депутатом от “Слуги Народа” Игорем Ковалем, а после этого встретилась с главой ОГА Сергеем Гриневецким, добавляет политолог.

“И снова ни туда, ни туда Труханова не позвали. Эти встречи не просто сигнал Труханову и Зеленскому, это уже прямой намек, что Труханова ждут непростые времена”, — резюмировал он.

Дополнение

Главным своим достижением за прошлый год Труханов назвал открытие нового входа в зоопарк.

При этом одесситы жалуются на падающие карнизы домов и незаконную застройку города новостроями.