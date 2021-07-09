СМИ: в Германии разработали варианты предложений Берлина Украине в случае запуска "Северного потока-2"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Договоренности Германии и США по теме “Северного потока-2”, если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel без указания источника, пишет УНН.

Детали

Как пишет журнал, решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа. Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода. “Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины”, — говорится в статье.

Контекст

“Северный поток-2” — одна из спорных тем в отношениях Берлина и Вашингтона. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства и пытается заблокировать проект.

Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее говорил, что рассчитывает на решения к августу. Он выразил надежду на то, что визит канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон (14-16 июля) позволит сблизить позиции.

Как заявил 9 июля на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт — переговоры Германии и США по урегулированию разногласий вокруг проекта строительства газопровода “Северный поток-2” продолжаются, а для правительства в Берлине — центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной роли транзитера газа.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что “Северный поток-2” якобы является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал “недоумение” попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.