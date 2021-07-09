"Я не волнуюсь, я бежал": новый спикер Зеленского начал свой первый брифинг с опозданием

КИЕВ. 9 июля. УНН. Первый брифинг нового пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского начался почти на полчаса позже. Его начало анонсировали на 18:00, а к журналистам Сергей Никифоров вышел в 18:22, пишет УНН.

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"Хух, надо отдышаться, потому что бежал, потому что бежал. Я не нервничаю, но я бежал", - сказал Сергей Никифоров как только подошел к микрофону.

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Новый спикер Зеленского объяснил, что причиной его задержки стала разговор заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Также он отметил, что может сообщить только темы разговора, "поскольку он еще продолжается". По его словам, речь шла о ситуации в Беларуси, вопросах безопасности в контексте учений "Запад 2021", а также об Украине.

Что известно о новом спикере президента?



Сергей Никифоров работал ведущим новостей на одном из украинских телеканалов. С октября 2020 года он вел утреннее шоу Утро чемпионов вместе с Талой Калатай.

Кроме того, Никифоров долгое время работал на канале Euronews, в частности, в его штабе в Лионе. В интервью, опубликованном в декабре 2020 года Никифоров рассказывал, что во время работы на Euronews много общался с представителями разных стран, знания контекста, по его словам, помогало ему лучше разбираться в местных новостях.

В 2007-2011 годах Никифоров был корреспондентом телеканала Первый национальный.

До этого он год работал корреспондентом городского криворожского телеканала Рудана.

Кроме того, в 2006 году он был корреспондентом информационного канала 24, а в 2005 - канала К1.

Сергей Никифоров закончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Судя по странице Сергея Никифорова в Instagram, у него есть двое детей.

Его предшественница, Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно, что она увольняется.