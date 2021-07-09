Новый спикер Зеленского не будет читать книгу своей предшественницы Мендель

КИЕВ. 9 июля. УНН. Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров не будет читать книгу Юлии Мендель. Об этом он заявил на своем первом брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я думаю, я не буду читать эту книгу. Сейчас у меня мало времени в связи с тем, что я должен постичь огромный объем информации, поэтому на нее времени не будет", - сказал Никифоров.

Детали

Также, новый пресс-секретарь ответил на вопрос, будет ли Офис Президента реагировать на скандалы и на саму книгу.

"Я думаю, что Офис Президента не будет реагировать на сканадалы. Комментировать какие-то факты, события. Относительно реакции на книгу, Юлия Мендель заявляла, что в ней не будет скандалов, потому, что она уважает свои определенные обязательства перед людьми с которыми работала. Поэтому, я думаю, что нам ничего комментировать не придется", - добавил Никифоров.

Дополнение

Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале Украина 24, который начал работу в декабре 2019 года. С октября 2020 он вел утреннее шоу Утро чемпионов вместе с Талой Калатай.



До Украины 24 Никифоров долгое время работал на канале Euronews, в частности, в его штабе в Лионе. В интервью, опубликованном в декабря 2020 года, Никифоров рассказывал, что во время работы на Euronews много общался с представителями разных стран, знание контекста, по его словам, помогало ему лучше разбираться в местных новостях.

В 2007-2011 годах Никифоров был корреспондентом телеканала Первый национальный.

До этого он год работал корреспондентом городского криворожского телеканала Рудана.

Кроме того, в 2006 году он был корреспондентом информационного канала 24, а в 2005 - канала К1.

Сергей Никифоров закончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Судя по странице Сергея Никифорова в Instagram, у него есть двое детей.

Его предшественница, Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно, что она увольняется.



