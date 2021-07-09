Никифоров назвал имена новоназначенных на должности в Офисе Президента

КИЕВ. 9 июля. УНН. Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров назвал имена лиц, которых назначили на должности в Офисе Президента. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Сегодня назначили не только пресс-секретаря Президента Украины. За гуманитарное направление теперь будет отвечать Алексей Днепров. Его назначили заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Юрий Костюк, который работал на этой должности, теперь будет советником. Руководителем Аппарата назначили Марию Витушок", - сказал Никифоров.



Дополнение

Сергей Никифоров работает ведущим новостей на телеканале Украина 24, который начал работу в декабре 2019 года. С октября 2020 года он вел утреннее шоу Утро чемпионов вместе с Талой Калатай.



До Украины 24 Никифоров долгое время работал на канале Euronews, в частности, в его штабе в Лионе. В интервью, опубликованном в декабре 2020 года, Никифоров рассказывал, что во время работы на Euronews много общался с представителями разных стран, знание контекста, по его словам, помогало ему лучше разбираться в местных новостях.

В 2007-2011 годах Никифоров был корреспондентом телеканала Первый национальный.

До этого он год работал корреспондентом городского криворожского телеканала Рудана.

Кроме того, в 2006 году он был корреспондентом информационного канала 24, а в 2005 - канала К1.

Сергей Никифоров закончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Судя по странице Сергея Никифорова в Instagram, у него есть двое детей.

Его предшественница, Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года. 30 апреля 2021 года стало известно, что она увольняется.



