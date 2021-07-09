Дату и повестку дня визита Зеленского в Вашингтон еще прорабатывают - спикер

КИЕВ. 9 июля. УНН. Конкретную дату и повестку дня визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки еще согласовывают. Об этом на брифинге заявил новый пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает корреспондент УНН.

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"Как дата, так и адженда - на стадии согласования", - сообщил Никифоров, комментируя предстоящий визит Зеленского в США.

Ранее

Как писал УНН, пока утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским на после 2 августа.

Напомним

Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в конце июля в Вашингтоне.

Добавим, встреча состоится после европейского турне президента США Байдена, во время которого он провел саммит с президентом РФ Владимиром Путиным - до встречи с Зеленским.