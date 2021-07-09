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Байден поговорил по телефону с Путиным - Белый дом

Байден поговорил по телефону с Путиным - Белый дом

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент США Джо Байден сегодня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.

Детали

В сообщении говорится, что "лидеры обеих стран высоко оценили совместную работу соответствующих команд по результатам саммита между Россией и США, что привел к единодушному восстановлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН".

Президент Байден также поговорил с президентом Путиным о продолжающихся атаках с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, которые базируются в России, коснулись Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Президент Байден отметил необходимость того, чтобы Россия приняла меры по прекращению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей.

Дополнение

Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Белый дом
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