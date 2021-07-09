Зеленский начнет визит в Германию 11 июля

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля совершит визит в Федеративную Республику Германия, где встретится с канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщил новоназначенный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге, передает УНН.

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"11 июля Президент летит в Германию. Владимир Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером", - рассказал Сергей Никифоров.

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По его словам, среди тем, которые будут подниматься во время визита, - усиление роли Германии в нормандской формате и в установлении мира на Донбассе.

"Владимир Зеленский, конечно же, отметит важность остановки строительства газопровода "Северный поток - 2". Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот трубопровод вредит как Украине, так и европейским странам", - отметил Сергей Никифоров.

Пресс-секретарь Президента также отметил, что Украина ожидает участия представителей Германии на высоком уровне в инаугурационном саммите Крымской платформы, проведение которого запланировано на 23 августа.

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Кроме того, по словам Сергея Никифорова, в повестке дня переговоров лидеров стран - вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, энергетическая безопасность, реформирование угольной промышленности, повышение энергоэффективности, а также экономическое сотрудничество Украины и Германии.

"Ведь Германия - один из ключевых партнеров Украины в мире и первый партнер в Европе по товарообороту. По данным 2020 года он составил 8,5 млрд долларов. Это несмотря на коронавирус и связанные с ним проблемы", - добавил он.

Ранее

Сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Германию 12 июля.