В России суд арестовал активиста на 15 суток за баннеры о Крыме и Путине

КИЕВ. 9 июля. УНН. Московский суд приговорил активиста Андрей Уса к аресту на 15 суток за вывешенный у здания российского Правительства баннеры про Крым и с критикой президента России Владимира Путина, сообщает УНН со ссылкой на издание ОВД-Инфо.

Детали

Отмечается, что решение было вынесено судом еще 3 июля, однако стало известно о нём только сегодня. Уса признали виновным по административной статье о неповиновении полиции. По версии сотрудников правоохранительных органов, он якобы не соглашался предоставить им документы и садиться в машину. Активиста поместили в спецприемник № 1.

Добавим

Андрея Уса задержали 2 июня на Новоарбатском мосту. Он вывесил три баннера с надписями “Above the law, under cocaine, Vladimir Putin — Russian shame” (“Вне закона, под кокаином, Владимир Путин — русский стыд”), “Fascist and terrorist, Putin go out from the bunker” (“Фашист и террорист, Путин вылезай из бункера”), “Крим це Украина, слава Украине” (“Крым — Украина, слава Украине”).

Через пять минут после начала акции к Усу подошли сотрудники ФСО в гражданской одежде, задержали его, сняли баннеры и вызвали полицию. Активиста доставили в ОВД “Дорогомилово”, где его опросили полицейские, сотрудник Центра “Э” и сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

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