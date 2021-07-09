Сайт Военно-морских сил "лег" после российской хакерской атаки. Угроза устранена

КИЕВ. 9 июля. УНН. Веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины прекратил работу из-за российских хакерских атак. Как сообщили в Минобороны, угрозу устранено, работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время, передает УНН.

По данным Минобороны, Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля.

Цитата

"9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины. В результате, состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз - 2021", что сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. При этом, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины. Имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, что в свое время использовался для его создания. Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Добавим

В ведомстве отметили, что проекты международного военного сотрудничества и помощь Украине от государств-партнеров традиционно вызывают неадекватные эмоции у военно-политического руководства Российской Федерации. Нынешние международные военные учения "Си Бриз - 2021" не стали исключением.

"Сейчас угрозу устранено, работу сайта ВМС будет восстановлено в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты", - добавили в Минобороны.

Ранее

Как сообщал УНН, официальный сайт Военно-морских сил Украины "лег".