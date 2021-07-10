Резников объяснил, какой Украина планирует подход к людям, незаконно переселенным из России в Крым

КИЕВ. 10 июля. УНН. Вице-премьер министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина имеет юридический маневр в отношении людей, которые были незаконно переселены из России в Крым, после того, как полуостров будет деокупований. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Цитата

По его словам, этот шаг — это административное выдворение этих людей.

“Официальная политика Кремля — завозить туда населения из России, минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. По нашей информации — полмиллиона, и это противоречит международному праву, соответствующей конвенции — это военное преступление. Поэтому здесь еще будет вопрос ответственности. Сегодня, по нашей информации, это 500 тысяч, а по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти — от 700 тысяч до 1 миллиона. Зачем они натягивают эту статистику, я не знаю, надо проверять. Но сегодня при населении Крыма в 2,5 миллиона до начала оккупации минимально там 500 тыс. уже людей, которые приехали, не будучи местными жителями. Поэтому да, с этим будет задания. У нас есть разные позиции, вплоть до депортации, звучат и такие призывы. Я сторонник юридических процедур под названием выдворение. Это административная процедура. Если эти граждане попали в Крым не из Ченгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они там находятся незаконно на территории Украины. И последствия будут, как везде в цивилизованном мире — выдворение”, — подчеркнул он.

О воде для Крыма

Чиновник также коснулся темы поставок воды в Крым с материковой Украиной. “Воды для гражданского населения в Крыму вполне достаточно при нормальном ее использования. Воду, которую хотят брать с материковой части Украины, хотят брать для обеспечения, в первую очередь, военных нужд, потому что там милитаризация Крыму идет полностью, увеличение численности военного контингента — это „авианосец“. Мы это точно знаем, мы же не сидим себе, и разведка наша очень, поверьте, хорошо работает. Мы знаем в деталях и мелочах, где что есть и для чего им нужна эта вода. Так вот — поить оккупанта мы не будем”, — заверил Резников.

Напомним

Ранее 9 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, “Крымская платформа” направлена на восстановление того, что уничтожил в 2014 году президент России Владимир Путин, — международное право и безопасность в Европе.