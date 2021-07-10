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Завершились учения Sea Breeze-2021

Завершились учения Sea Breeze-2021

КИЕВ. 10 июля. УНН. Многонациональные военные учения Sea Breeze-2021, которые начались 28 июня, завершились. Об этом сообщил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает УНН.

Цитата

“Учения Sea Breeze 2021 завершены! Все возложеные задачи выполнены в полном объеме”, — заявил Неижпапа.

Контекст

Учения Sea Breeze проходили с 28 июня по 10 июля в регионе Черного моря. Украина и США совместно провели учения при участии и поддержке 32 стран.

Ранее руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман заявил, что уровень сотрудничества и интеграции участников многонациональных военных учеников Sea Breeze 2021 был самым высоким.

Учения Sea Breeze — многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года согласно Меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве в областях обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины с 1993 года.

Стоит отметить, что в этом году учения вызвали настороженное реакцию России.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина
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