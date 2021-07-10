Ермак провел телефонный разговор с Нуланд: говорили о визите Зеленского в США

КИЕВ. 10 июля. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря США Викторией Нуланд, пишет УНН со ссылкой на сообщение ОПУ.

Детали

В продолжение регулярного диалога с американской стороной руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел 9 июля телефонную беседу с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд.

“Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в США”, — отмечали на Банковой.

Там также добавили, что: “Андрей Ермак и Виктория Нуланд обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления, а также обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли. Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности относительно последствий реализации проекта “Северный поток-2”.

Андрей Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на востоке и вдоль границ нашей страны и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений “Запад-2021”. Заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

Дополнение

Как заявил накануне новый пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров — конкретную дату и повестку визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки еще согласовывают.

Как писал УНН, пока утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским на после 2 августа.