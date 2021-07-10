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Представитель немецкой партии ХДС заявил, что РФ "Северным потоком-2" хочет исключить Украину из газового транзита

Представитель немецкой партии ХДС заявил, что РФ "Северным потоком-2" хочет исключить Украину из газового транзита

Представитель ХДС по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер

КИЕВ. 10 июля. УНН. Представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер не считает газопровод “Северный поток-2” экономическим проектом и призывает однопартийцев занять более критичную позицию по этому вопросу в ходе предвыборной борьбы. Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

“Северный поток-2” преимущественно является геополитическим проектом“, — говорится в экспертной статье политика, предназначенной для внутрипартийного пользования. По его мнению, Россия хочет “исключить Украину из газового транзита”.

При этом Кизеветтер признает, что трубопровод почти готов и останавливать его слишком поздно, особенно с учетом необходимости выплачивать в таком случае миллиардные компенсации. Он считает нужным изучить возможность введения моратория и при благоприятном стечении обстоятельств достроить его потом. В качестве следующего шага, как полагает политик, следует увязать использование “Северного потока-2” “с энергобезопасностью восточноевропейских стран и достоверными гарантиями” со стороны РФ в плане сохранения транзита через Украину.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает нужным достроить газопровод. Аналогичной точки зрения придерживается председатель ХДС Армин Лашет.

Справка: выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.

Дополнение

Договоренности Германии и США по теме “Северного потока-2”, если будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере.

Как писал Der Spiegel, решить спор можно, если предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитера газа. Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода. “Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины”, — говорится в статье.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Северный поток-2
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