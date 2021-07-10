Верещук прокомментировала повышение пенсий военным-пенсионерам

КИЕВ. 10 июля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук прокомментировала решение КМУ повысить пенсии военным, передает УНН.

Детали

Она напомнила, что парламент предыдущего созыва допустил законодательную ошибку, в результате которой назначенные до 2018 года военные пенсии не индексировались.

“Это создало несправедливую ситуацию, когда пенсии до 2018 года меньше, чем пенсии после 2018 года. Как депутат, я получила много обращений от военных пенсионеров. По этому поводу мы много раз обращались в Кабмин и Офис Президента. Понятно, что проблема была, в том числе из-за нехватки денег в ПФУ”, — пишет Верещук.

Однако, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии, продолжила нардеп.

“Такое решение не является окончательным решением проблемы. Надо закон, который четко урегулирует индексацию военных пенсий, назначенных до 2018 года.

А пока шаги Президента и Кабмина делают ситуацию по крайней мере более справедливой”, — резюмировала она.

Дополнение

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