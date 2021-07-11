Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,29 0,0000  EUR: 32,32 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет 124560
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3300

Зеленский прибыл в Германию. В программе визита - встреча с Меркель и Штайнмайером

Зеленский прибыл в Германию. В программе визита - встреча с Меркель и Штайнмайером

Владимир Зеленский

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время рабочего визита 12 июля в Германии намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.