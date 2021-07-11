Зеленский прибыл в Германию. В программе визита - встреча с Меркель и Штайнмайером

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время рабочего визита 12 июля в Германии намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".