Экзит-пол: на выборах в Молдове лидирует президентская партия "Действие и солидарность"
КИЕВ. 11 июля. УНН. По данным опроса AfterPoll, проведенного ассоциацией WatchDog и Институтом публичной политики, президентская партия Майи Санду “Действие и солидарность” может получить 55,1% голосов на парламентских выборах в Молдове. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
Далее, согласно опросу, следуют Блок коммунистов и социалистов с 24% голосов, партия “Шор” — 8,1%, и блок Ренато Усатого — 4,4%. В остальных конкурентов менее 2%.
В ходе опроса, в этот раз из-за пандемии проводился по телефону, опросили 2764 человек. Данные не включают голосования представителей диаспоры и избирателей из Приднестровья.
32,3% отказались отвечать на вопросы. Заявленная организаторами маржа погрешности составляет 2,6%.
Напомним
В воскресенье, 11 июля, в Молдове граждане голосуют на досрочных парламентских выборах . Досрочные выборы в парламент назначил в апреле президент Майя Санду.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы сообщила , что на 16.00 11 июля явка избирателей превысила 34%, а это значит, что досрочные парламентские выборы можно считать состоявшимися.