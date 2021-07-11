Экзит-пол: на выборах в Молдове лидирует президентская партия "Действие и солидарность"

КИЕВ. 11 июля. УНН. По данным опроса AfterPoll, проведенного ассоциацией WatchDog и Институтом публичной политики, президентская партия Майи Санду “Действие и солидарность” может получить 55,1% голосов на парламентских выборах в Молдове. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

Далее, согласно опросу, следуют Блок коммунистов и социалистов с 24% голосов, партия “Шор” — 8,1%, и блок Ренато Усатого — 4,4%. В остальных конкурентов менее 2%.

В ходе опроса, в этот раз из-за пандемии проводился по телефону, опросили 2764 человек. Данные не включают голосования представителей диаспоры и избирателей из Приднестровья.

32,3% отказались отвечать на вопросы. Заявленная организаторами маржа погрешности составляет 2,6%.

Напомним

В воскресенье, 11 июля, в Молдове граждане голосуют на досрочных парламентских выборах . Досрочные выборы в парламент назначил в апреле президент Майя Санду.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы сообщила , что на 16.00 11 июля явка избирателей превысила 34%, а это значит, что досрочные парламентские выборы можно считать состоявшимися.