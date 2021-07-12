Зеленский обсудил "Северный поток-2" с головой блока ХДС / ХСС в Германии

КИЕВ. 12 июля. УНН. Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и “Северный поток-2”. Об этом информируют в ОП, пишет УНН.

Детали

В рамках рабочего визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Лашет отметил, что Президент Украины был первым иностранным лидером, который поздравил его с избранием новым председателем ХДС. Владимир Зеленский отметил, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС.

Глава государства сообщил о безопасности в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы. Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в пределах Нормандского формата и Минского процесса.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу “Северного потока — 2”. Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Владимир Зеленский и Армин Лашет обменялись мнениями по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества и налаживания еще более тесного партнерства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Владимир Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

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