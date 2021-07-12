Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,32 0,0372  EUR: 32,41 0,0865 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7500

Сегодня Владимир Зеленский встретится с президентом и канцлером Германии

Сегодня Владимир Зеленский встретится с президентом и канцлером Германии

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет беседу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает сайт правительства Германии, пишет УНН.

Детали

Согласно анонсу на сайте президента ФРГ, на 11:00 по киевскому времении запланирована беседа президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Зеленским.

Канцлер Ангела Меркель примет президента Украины Владимира Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии в 19:00 (20:00 по киевскому времени).

Ожидается, что темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Напомним

Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и “Северный поток-2”

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что во время рабочего визита 12 июля в Германии намерено обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода “Северный поток-2”.

Источник: УНН
Теги: Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.