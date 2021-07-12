Сегодня Владимир Зеленский встретится с президентом и канцлером Германии

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет беседу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает сайт правительства Германии, пишет УНН.

Детали

Согласно анонсу на сайте президента ФРГ, на 11:00 по киевскому времении запланирована беседа президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Зеленским.

Канцлер Ангела Меркель примет президента Украины Владимира Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии в 19:00 (20:00 по киевскому времени).

Ожидается, что темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Напомним

Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и “Северный поток-2”

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что во время рабочего визита 12 июля в Германии намерено обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель тематику энергетической безопасности в контексте строительства магистрального газопровода “Северный поток-2”.