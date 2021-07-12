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Разумков не исключил законодательные изменения для "зачистки" парламента от нардепов, употребляющих наркотики

Разумков не исключил законодательные изменения для "зачистки" парламента от нардепов, употребляющих наркотики

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 12 июля. УНН. После инцидента с ДТП с участием народного депутата Александра Юрченко парламенту надо подумать об очищении. Об этом на согласительном совете заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент УНН.

Цитата:

"Хотел бы сосредоточить внимание на действиях некоторых наших коллег. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели очередной скандал с народным депутатом. С управлением в нетрезвом состоянии автомобилем, совершении ДТП. Вы знаете, закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы действительно могла бы очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег. Нам надо поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения", - заявил Разумков.

Детали

Он отметил, что обвинительное решение суда в уголовном производстве является основанием для потери мандата.

"Обращаюсь ко всем коллегам, у нас приближается работа в регионах и отпуска. Пусть каждый сначала думает, что он делает. Чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и в целом власть. Потому что мы все здесь власть. Еще раз вам повторяю это", - добавил Разумков.

Что было ранее

8 июля во Львове народный депутат Александр Юрченко, как сообщалось, "под наркотиками" совершил автопроисшествие.

Народный депутат Гео Лерос в своих соцсетях обнародовал протокол о ДТП с коллегой-парламентарием, бывшим "слугой народа" Александром Юрченко и заключение лаборатории - подтверждение состояния наркотического опьянения. После ДТП с Юрченко в "Слуге народа" хотят видеть МВД и Нацполицию с отчетом в Раде.

Источник: УНН
Теги: ВР, наркотики, нардепы, Дмитрий Разумков
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