Разумков не исключил законодательные изменения для "зачистки" парламента от нардепов, употребляющих наркотики

КИЕВ. 12 июля. УНН. После инцидента с ДТП с участием народного депутата Александра Юрченко парламенту надо подумать об очищении. Об этом на согласительном совете заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент УНН.

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"Хотел бы сосредоточить внимание на действиях некоторых наших коллег. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели очередной скандал с народным депутатом. С управлением в нетрезвом состоянии автомобилем, совершении ДТП. Вы знаете, закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы действительно могла бы очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег. Нам надо поработать в этом плане и, возможно, внести соответствующие изменения", - заявил Разумков.

Детали

Он отметил, что обвинительное решение суда в уголовном производстве является основанием для потери мандата.

"Обращаюсь ко всем коллегам, у нас приближается работа в регионах и отпуска. Пусть каждый сначала думает, что он делает. Чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и в целом власть. Потому что мы все здесь власть. Еще раз вам повторяю это", - добавил Разумков.

Что было ранее

8 июля во Львове народный депутат Александр Юрченко, как сообщалось, "под наркотиками" совершил автопроисшествие.

Народный депутат Гео Лерос в своих соцсетях обнародовал протокол о ДТП с коллегой-парламентарием, бывшим "слугой народа" Александром Юрченко и заключение лаборатории - подтверждение состояния наркотического опьянения. После ДТП с Юрченко в "Слуге народа" хотят видеть МВД и Нацполицию с отчетом в Раде.