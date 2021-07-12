Разумков официально созвал внеочередное заседание ВР завтра на 16 часов: рассмотрят вопрос каннабиса

КИЕВ. 12 июля. УНН. Во вторник, 13 июля, в 16:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, которое обнародовала его пресс-секретарь Ольга Туний в понедельник, передает УНН.

Цитата:

"В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16 часов 13 июля 2021 года", - сказано в документе.

Детали

Среди вопросов предложенной повестки дня - реформирование предприятий ОПК, криминализация контрабанды, вопрос легализации медицинского каннабиса, э-резидентство, о полномочиях АМКУ.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову о созыве на вторник, 13 июля, внеочередного заседания парламента, на котором предлагается рассмотреть в частности вопрос легализации медицинского каннабиса.

Дополнение

Кроме того, в понедельник, 12 июля, состоится заседание фракции "Слуга народа".

"И про заседание фракции, которое состоится сегодня вечером. На повестке дня законопроекты:

о регулировании обращения каннабиса в медицинских целях

о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро

о стимулировании развития электротранспорта.

И конечно, рассмотрим вызвавший много споров проект 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений.

Плюс обсудим важный для меня законопроект о реформе корпоративного управления госпредприятиями", - написала по этому поводу в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина.