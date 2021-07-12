Разумков: на этой неделе будет два внеочередных пленарных заседания
КИЕВ. 12 июля. УНН. Спикер ВР Дмитрий Разумков во время брифинга после Согласительного совета подтвердил, что на этой неделе будет два внеочередных пленарных заседания, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Будет два внеочередных пленарных заседания: во вторник и четверг”, — сказал Разумков.
Он отметил, что эта пленарная неделя в целом будет очень насыщенной.
Дополнение
Добавим, что по состоянию на полдень 12 июля Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 13 июля в 16 часов.
В повестке дня пять вопросов: законопроект о реформировании оборонно-промышленного комплекса; криминализация контрабанды товаров; изменения в Налоговый кодекс, до налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов; вопросы совершенствования работы Антимонопольного комитета.
Между тем, ранее нардеп Алексей Гончаренко обнародовал документ, в ком Президент Украины просит созвать внеочередное заседание ВР.
На этом заседании планируется рассмотреть такой вопрос:
- о регулировании оборота каннабиса в медицинских целях
- о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов с 100 до 150 евро
- о стимулировании развития электротранспорта.