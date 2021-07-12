Глава ВСК по вопросам критического состояния "Укрзализныци" подняла тему уничтожения кадрового потенциала компании

КИЕВ. 12 июля. УНН. "Укрзализныця" теряет квалифицированных работников из-за низких зарплат и ненадлежащих условий работы. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам критического состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина, передает УНН.

Цитата:

"Пока украинская железная дорога не способна дать своим работникам хотя бы адекватных условий работы и оплаты труда, немецкая Deutsche Bahn - снова приглашает наших железнодорожников к себе на работу. За 5 последних лет 169 тыс., а это - более половины квалифицированных железнодорожников, людей со спецобразованием, уволились с Укрзализныци. На их место приняли только 2,5 тыс. человек соответствующего обучения, остальные - это люди, которые не имеют специального образования. Это серьезная проблема, поскольку образование в сфере железного транспорта является достаточно специфическим. Без людей с таким образованием на железной дороге ни пассажирских, ни грузовых перевозок мы с вами еще долго не увидим", - сказала она.

Детали

Гришина отметила социальную несправедливость внутри предприятия.

"В Укрзализныце огромный разрыв заработных плат у членов правления, наблюдательного совета и у обычных работников-железнодорожников, которых более 250 тыс., и на плечах которых держится железная дорога. Из-за такой социальной несправедливости внутри предприятия мы имеем большой недостаток квалифицированных специалистов, поскольку в последние годы они в большом количестве покидают украинскую дорогу", - добавила нардеп.

Проблемы с низкими зарплатами работников "Укрзализныци" должен решить основной акционер предприятия - КМУ, говорит Гришина, добавляя, что Кабмин о сложной ситуации на предприятии проинформирован.

"Мы понимаем, что за один день просто так поднять зарплаты 250 тыс. работникам предприятия нельзя. Но об этом должен заботиться КМУ, потому что так управлять железной дорогой, которая всегда была одним из основных наполнителей украинского бюджета, нельзя.

Поэтому мы и обратились к КМУ, как к основному акционеру стратегического предприятия, к министру инфраструктуры, чтобы максимально быстро было заменено руководство, наблюдательный совет предприятия, чтобы была отредактирована кадровая политика отбора работников в наблюдательный совет Укрзализныци", - рассказала она.

Дополнение

ВСК парламента по "Укрзализныци" начала свою работу в январе и в начале июля утвердила отчет по результатам полугодовой работы. Масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная небрежность - основные причины упадка "Укрзализныци", по оценке ВСК. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должно организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".