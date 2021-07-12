Во время Крымской платформы ВР соберется на внеочередную сессию

КИЕВ. 12 июля. УНН. Верховная Рада собираться на заседания в августе. Об этом во время брифинга сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Точно будет торжественное заседание в День независимости. И планируется внеочередная сессия Верховной Рады на 23 августа во время проведения Крымской платформы. Я думаю, что она будет поддержана народными депутатами. Именно народные депутаты будут ее инициировать для того, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанную с Крымской платформой”, — рассказал Разумков.

Контекст

Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В нем примут участие руководители институтов ЕС — Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на саммит “Крымской платформы” приедут представители 30 стран. Он также сказал, что Россия тяжело воспринимает “Крымскую платформу”.

Украина рассматривает “Крымскую платформу” как площадку для подготовки деоккупации Крыма.