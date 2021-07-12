Медицинский каннабис есть, а социальных вопросов нет - нардеп Ивченко о внеочередных заседаниях Рады

КИЕВ. 12 июля. УНН. Заместитель главы партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко прокомментировал законопроекты, которые будут на этой неделе рассмотрены на двух внеочередных пленарных заседания парламента, передает УНН со ссылкой на телеканал Рада.

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"Будут рассматриваться довольно много вещей (в парламенте на этой неделе - ред.). Но где о заработных платах и пенсиях? Где о тарифах и социальных вопросах? То есть медицинский каннабис есть, а социальных вопросов нет. (...) Люди поедут в отпуск с ожидания того, что 17 тысяч гривен стоит фактически 1 тысяча кубических метров газа. И платежки будут приходить уже. Я не говорю даже о налоговой реформе, где предложено обложить налогами почти четыре миллиона сельчан", - подчеркнул нардеп.

Детали

По мнению Вадима Ивченко, парламент обходит вниманием социальные проблемы низких заработных плат, увеличения тарифов и налогов, что значительно снижает уровень жизни украинцев.

"После налоговой реформы село просто возненавидит тех людей, которые принимают эти решения. (...) Зачем облагать налогами и при этом не давать пенсию, не давать льготы на тарифы людям, которые кормят себя с земельного участка, который они имеют? Это неправильный подход - полная фискализация всего и всех тех, кто, собственно, кормит себя", - уверен нардеп Ивченко.

Дополнение

Спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что на этой неделе будет два внеочередных пленарных заседания Верховной Рады.

В повестке дня пять вопросов: законопроект о реформировании оборонно-промышленного комплекса; криминализация контрабанды товаров; изменения в Налоговый кодекс, относительно налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов; вопросы совершенствования работы Антимонопольного комитета.

Между тем, ранее нардеп Алексей Гончаренко обнародовал документ, в котором Президент Украины просит созвать внеочередное заседание ВР.

На этом заседании планируется рассмотреть такие вопросы:

- о регулировании оборота каннабиса в медицинских целях

- о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов с 100 до 150 евро

- о стимулировании развития электротранспорта.