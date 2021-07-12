Заместитель Разумкова не ожидает программы правительства в Раде раньше осени

КИЕВ. 12 июля. УНН. Отсутствие вопроса о программе действий правительства на повестке дня Верховной Рады на этой неделе, скорее всего, свидетельствует о том, что его не стоит ждать раньше осени, а это означает продолжение работы правительства в "ручном" режиме. Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время Согласительного совета в понедельник, 12 июля, передает УНН.

Кондратюк призвала уже в ближайшее время рассмотреть в парламенте обновленную программу действий Кабинета министров, которую правительство одобрило еще 12 июня.

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"Насколько я знакомилась с повесткой дня этой сессионной недели, парламент не планирует рассматривать этот вопрос. Так что он, вероятнее всего, переносится на осень. В то же время предыдущая одобренная Программа действий Кабинета министров Дениса Шмыгаля по данным аналитиков выполнена только на 24 процента", - констатировала Елена Кондратюк, которую цитирует пресс-служба Аппарата ВР.

Детали

По ее убеждению это означает, что правительство и в дальнейшем будет работать в "ручном" режиме: "фактически без всякого парламентского контроля и подотчетности Верховной Раде и обществу относительно выполнения конкретных пунктов Программы действий". При этом она считает, что правительство "должно нести политическую ответственность за выполнение этой программы и ее конкретных пунктов".

Заместитель председателя парламента отметила, что на практике это приводит к представлению на рассмотрение ВР правительственных законопроектов, которые противоречат программным обещаниям правительства и, по ее убеждению, наносят ущерб малому и среднему бизнесу. "В обновленной Программе правительство ставит целью увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств, в том числе семейных, за счет привлечения финансовых ресурсов. А с другой стороны - скандальным правительственным законопроектом № 5600 по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений наносится удар по малому и семейном фермерству, существенно увеличивается налоговая нагрузка на селян", - отметила Кондратюк.

Она отметила, что этот законопроект предусматривает уменьшение с двух до половины гектара порога размера земельного участка, продажа урожая с которого облагается налогом. Также вводится пятипроцентное налоговое обязательство для собственника земли, с которой фермер получает доходы, и повышается размер единого налога для аграриев четвертой группы налогообложения.

Что было ранее

28 июня народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил в комментарии УНН, что депутатам "сбросили" Программу действий правительства. Ожидалось, что документ, который даст Кабмину иммунитет на год, должны были проголосовать до конца сессии - по 16 июля.

Дополнение

Прошлый год правительство проработало без утвержденной программы своей деятельности. После нескольких попыток ее внесения в парламент со стороны правительства - нардепы документ так и не утвердили. В июне 2020 года уже доработанную программу поддержали 207 народных депутатов при минимально необходимых 226. Это означает, что год правительство будет работать без иммунитета. Тогда Шмыгаль оправдывал отсутствие поддержки со стороны ВР тем, что якобы "у депутатов были опасения, что во время коронакризиса вдруг придется быстро менять какого-то министра, а это будет невозможно". Он назвал это "основным камнем преткновения", а решение парламента - "политическим".

При обсуждении ее критиковали практически все фракции и депутатские группы. Не обошло это стороной и монобольшинство. В частности, нардеп от "Слуги народа" Татьяна Цыба тогда говорила, что для отклонения программы правительства есть несколько причин. По ее словам, "кое-кто в комитетах не согласовал программу, поскольку не все из их предложений были учтены". "Были другие претензии - в части депутатов по "не конкретности" программы. Лозунги - это хорошо, но где цифры", - пояснила тогда Цыба позицию своих коллег в комментарии для СМИ.

По цифрам, то в частности в экономическом направлении, за которое отвечает правительство, в конце прошлого года трудности возникали с финансированием незащищенных статей бюджета. Невыполнение плана расходов за 2020 год достигло 5% - более 67 млрд грн, сообщали в Счетной палате. В общем год был завершен сокращением экономики Украины на 4%. Однако, год был "пандемическим", и плохие результаты показала не только Украины. В частности, как отметил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, такое падение экономики Украины в 2020 году стало близким к среднему по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы - Польшей (-2,8%), Чехией (-5,6%), Венгрией (-5,1%), Румынией (-3,9%), Россией (-3,1%).