На заседании СНБО в пятницу планируют ввести новые санкции - Данилов

КИЕВ. 12 июля. УНН. В пятницу, 16 июля, на первом выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины планируют рассмотреть вопрос введения новых санкций. Соответствующие списки уже формируются. Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Будут ли санкции введены в эту пятницу? Санкционный вопрос в пятницу на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства готовят этот список", - рассказал Данилов.

Дополнение

В пятницу, 16 июля, состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее сообщалось, что экс-фигурант "газового дела" Сергей Белашов может попасть под санкции СНБО.

Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.

СНБО начал работать в "турборежиме" с начала февраля. Он уже ввел санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".