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ООС: боевики открывали огонь из стрелкового оружия вблизи Золотого-4

ООС: боевики открывали огонь из стрелкового оружия вблизи Золотого-4

КИЕВ. 12 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксирован 1 обстрел со стороны российских оккупантов", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, к операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектара территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции объединенных сил и соблюдать режим прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

11 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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