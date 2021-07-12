В СНБО заявили, что блокирование Facebook в Украине невозможно

КИЕВ. 12 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине невозможно заблокировать социальную сеть Facebook. Несмотря на то, что некоторые пользователи занимаются там политическим делом. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.

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"Вы представляете, что вы говорите? Как в Украине заблокировать Facebook? Это невозможно...", - сказал Данилов.

Детали

По его словам, в Facebook и Telegram много тех, кто занимается политической грязью по Украине и тех людей, которые управляют сегодня государством. Однако, среди пользователей немало обычных украинских граждан, количество которых существенно больше.

Также по его словам, в СНБО пытаются решить проблему угрозы нацбезопасности в этих приложениях. В частности, в ведомстве рассматривают определенные процессы, как бороться именно с этими людьми.

Дополнение

Ранее Данилов заявлял, что украинцев, которые несмотря на санкционный запрет, продолжают пользоваться российской сетью "ВКонтакте", будут брать на учет.

Напомним, 15 мая 2017 года указом Президента было введено в действие решение СНБО, согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года указом Президента Украины Владимира Зеленского эти санкции были продолжены.