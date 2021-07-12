Путин опубликовал обещанную статью о том, что украинцы и россияне якобы "один народ": детали
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал ранее обещанную статью о том, что украинцы и россияне якобы “один народ”, где он объяснил свои взгляды на данный вопрос. Стоит также отметить, что статья опубликованна на сайте Кремля на русском и украинском языках, пишет УНН.
Что утверждает Путин в своей статье?
По мнению главы Кремля, которое он выражает в первом же абзаце текста: “Недавно, отвечая в ходе „Прямой линии“ на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это моё убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегодняшней ситуации”.
Путин также пишет: “Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа”.
Мысли Путина о “историческом контексте”
Далее приведены выдержки из статьи в которой российский президент решил “исследовать” исторический путь двух народов.
“И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси — и одной православной верой. Духовный выбор Святого Владимира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство”, — пишет он.
“Важно отметить, что и в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке. Вера была православной. Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление... История распорядилась так, что центром воссоединения, продолжившим традицию древнерусской государственности, стала Москва. Московские князья — потомки князя Александра Невского — сбросили внешнее ярмо, начали собирать исторические русские земли”, — пишет глава РФ.
“В письме в Москву в 1654 году Б. Хмельницкий благодарил царя Алексея Михайловича за то, что он „всё Войско запорожское и весь мир православный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил“. То есть в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли, определяли себя русскими православными людьми... В состав Русского государства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье. Их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. За самой этой областью утвердилось название — „Малая Русь“ (Малороссия)”, — утверждает Путин.
Также глава Кремля решил “объяснить” происхождение названия государство Украина: “Название „Украина“ тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово „окраина“ встречается в письменных источниках ещё с XII века, когда речь шла о различных порубежных территориях. А слово „украинец“, если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей”.
Не обошел российский президент также времена Мазепы, заявив: “Во время Северной войны со Швецией перед жителями Малороссии не стоял выбор — с кем быть. Мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть казаков. Люди разных сословий считали себя русскими и православными”.
В Кремле считают “общим достоянием” произведения Котляревского, Шевченко и других
“Конечно, за многие века раздробленности, жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, го́воры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза — в основном на русском. Книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами. Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?”, — задается вопросом глава РФ.
Стоит отметить, что Путин формально признал негативными Валуевский циркуляр и Эмский акт: “Не собираюсь ничего идеализировать. Известны и Валуевский циркуляр 1863 года, и Эмский акт 1872 года, ограничивавшие издание и ввоз из-за границы религиозной и общественно-политической литературы на украинском языке. Но здесь важен исторический контекст”.
“Альтернативная история” от российского президента
“Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах”, — считает Путин.
Далее он вспомнил период после Февральской революции, где решил сравнить современную украинскую власть с руководителями УНР и Центральной Рады: “Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведён гетман П. Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом”.
Путин также считает, что якобы: “На примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударственные образования, возникавшие на пространстве бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны и смуты. Националисты стремились к созданию своих отдельных государств, лидеры Белого движения выступали за неделимую Россию. Не представляли себя вне России и многие республики, учреждённые сторонниками большевиков. Вместе с тем, по разным мотивам вожди большевистской партии порой буквально выталкивали их за пределы Советской России”.
Путин считает Украину якобы “детищем советской эпохи”
“„Коренизация“, безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная политика — вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов — закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском”, — пишет он.
Также Путину кажется, что: “В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР — с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм”.
“Таким образом, современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза”, — полагает глава Кремля.
Кремль считает, что якобы “под давлением обстоятельств” украинцы “почувствовали себя отдельными”
“Что тут скажешь? Всё меняется. В том числе — страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития — в силу ряда причин, исторических обстоятельств — может в определённый момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ может быть только один: с уважением!”, — пишет Путин.
Также российский лидер считает, что все бывшие республики СССР должны были его покинуть “с тем, с чем пришли”.
Взгляды на современную историю
“Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнёрами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран... Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку...”, — пишет Путин.
“то в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет”, — заявил он. Далее российский президент начал повторять уже классические штампы российской пропаганды о событиях Революции достоинства и касательно российской агрессии на Донбассе и оккупации украинского Крыма.
“Западные авторы проекта „анти-Россия“ так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней”, — заявляет Путин.
“Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнёр отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами. Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть своё государство свободным, безопасным, благополучным. Убеждён, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ”, — опять же повторил тезис глава Кремля.
Контекст
30 июня Путин заявил, что планирует написать статью в которой хочет доказать, что украинцы и россияне якобы “один народ”. Тогда же российский президент объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список “недружественных стран”.
“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ”, — сказал президент во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.