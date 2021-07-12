Путин опубликовал обещанную статью о том, что украинцы и россияне якобы "один народ": детали

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал ранее обещанную статью о том, что украинцы и россияне якобы “один народ”, где он объяснил свои взгляды на данный вопрос. Стоит также отметить, что статья опубликованна на сайте Кремля на русском и украинском языках, пишет УНН.

Что утверждает Путин в своей статье?

По мнению главы Кремля, которое он выражает в первом же абзаце текста: “Недавно, отвечая в ходе „Прямой линии“ на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это моё убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации”.

Путин также пишет: “Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа”.

Мысли Путина о “историческом контексте”

Далее приведены выдержки из статьи в которой российский президент решил “исследовать” исторический путь двух народов.

“И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся круп­нейшим государством Европы. Славянские и другие пле­мена на громадном прост­ранстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси — и одной православной верой. Духов­ный выбор Святого Влади­мира, который был и Новгородским, и Великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство”, — пишет он.

“Важно отметить, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке. Вера была право­славной. Вплоть до середины XV века сохра­нялось единое церковное управление... История распо­рядилась так, что центром воссоединения, продол­жив­шим традицию древнерусской государ­ст­­венности, стала Москва. Мос­ковс­кие князья — потомки князя Алексан­дра Невс­кого — сбросили внешнее ярмо, начали собирать исторические русские земли”, — пишет глава РФ.

“В письме в Москву в 1654 году Б. Хмель­ницкий благо­дарил царя Алексея Михайловича за то, что он „всё Войско запорожское и весь мир право­славный российский под крепкую и высокую руку свою царскую принять изволил“. То есть в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли, определяли себя русскими православными людьми... В состав Русского госу­дарства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черни­говщину, а также Запорожье. Их жители воссо­единились с основной частью русского право­славного народа. За самой этой областью утвердилось название — „Малая Русь“ (Малороссия)”, — утверждает Путин.

Также глава Кремля решил “объяснить” происхождение названия государство Украина: “Название „Украина“ тогда использовалось чаще в значении, в котором древнерусское слово „окраина“ встречается в письменных источ­никах ещё с XII века, когда речь шла о различных пору­бежных территориях. А слово „украинец“, если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей”.

Не обошел российский президент также времена Мазепы, заявив: “Во время Северной войны со Швецией перед жите­лями Малороссии не стоял выбор — с кем быть. Мятеж Мазепы поддержала лишь небольшая часть каза­ков. Люди разных сословий счи­тали себя русскими и православными”.

В Кремле считают “общим достоянием” произведения Котляревского, Шевченко и других

“Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах возникли регио­нальные языковые особен­ности, го́воры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза — в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?”, — задается вопросом глава РФ.

Стоит отметить, что Путин формально признал негативными Валуевский циркуляр и Эмский акт: “Не собираюсь ничего идеализировать. Известны и Валуевский циркуляр 1863 года, и Эмский акт 1872 года, ограничивавшие издание и ввоз из-за границы религиоз­ной и общественно-полити­ческой лите­ра­туры на украинском языке. Но здесь важен исторический контекст”.

“Альтернативная история” от российского президента

“Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреп­ля­лись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах”, — считает Путин.

Далее он вспомнил период после Февральской революции, где решил сравнить современную украинскую власть с руководителями УНР и Центральной Рады: “Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При пря­мом участии окку­па­ционных войск Центральная Рада была сверг­нута, а к власти приведён гетман П. Ско­ро­падский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом”.

Путин также считает, что якобы: “На примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударст­венные образо­­вания, возникавшие на пространстве бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны и смуты. Нацио­налисты стремились к созданию своих отдельных государств, лидеры Белого движения выступали за неде­лимую Россию. Не пред­­ставляли себя вне России и многие респуб­ли­ки, учреждённые сторон­никами боль­ше­виков. Вместе с тем, по разным мотивам вожди боль­шевистс­кой партии порой буквально вытал­кивали их за пределы Советской России”.

Путин считает Украину якобы “детищем советской эпохи”

“„Коренизация“, безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика — вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов — закрепила на государственном уровне по­ложение о трёх отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском”, — пишет он.

Также Путину кажется, что: “В 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР — с грубым нарушением действовавших на тот момент пра­вовых норм”.

“Таким образом, современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи. Мы знаем и помним, что в зна­чи­тельной степени она созда­валась за счёт истори­ческой Рос­сии. Дос­таточно срав­нить, какие земли воссое­динились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза”, — полагает глава Кремля.

Кремль считает, что якобы “под давлением обстоятельств” украинцы “почувствовали себя отдельными”

“Что тут скажешь? Всё меняется. В том числе — страны, общества. И конечно, часть одного народа в ходе своего развития — в силу ряда при­чин, исто­ричес­ких обстоятельств — может в определённый момент ощу­тить, осознать себя отдельной нацией. Как к этому от­но­ситься? Ответ может быть только один: с уважением!”, — пишет Путин.

Также российский лидер считает, что все бывшие республики СССР должны были его покинуть “с тем, с чем пришли”.

Взгляды на современную историю

“Украина и Россия десятилетиями, веками разви­вались как единая эко­номическая система. Глубине коопе­рации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евро­союза. Мы являемся естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нёрами. Такая тесная взаимосвязь способна уси­ливать конку­рентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран... Сегодня про­мышленные высокотехнологичные ги­ганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку...”, — пишет Путин.

“то в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет”, — заявил он. Далее российский президент начал повторять уже классические штампы российской пропаганды о событиях Революции достоинства и касательно российской агрессии на Донбассе и оккупации украинского Крыма.

“Западные авторы проекта „анти-Россия“ так настраивают украинскую политическую систему, чтобы меня­лись президенты, депутаты, министры, но была неиз­менной установка на разделение с Рос­сией, на вражду с ней”, — заявляет Путин.

“Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнёр отстаи­вает свои национальные инте­ресы, а не обслу­живает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами. Мы с уважением относимся к украинс­кому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть своё государство свобод­ным, безопасным, благополучным. Убеждён, что подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией. Наши духов­ные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, зака­лялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих мил­лионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ”, — опять же повторил тезис глава Кремля.

Контекст

30 июня Путин заявил, что планирует написать статью в которой хочет доказать, что украинцы и россияне якобы “один народ”. Тогда же российский президент объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список “недружественных стран”.

“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ”, — сказал президент во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.