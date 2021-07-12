В "Голосе" заявили, что уволили руководителя фракции. Железняк удивлен и говорит, что все не совсем так

КИЕВ. 12 июля. УНН. Фракция "Голос" во время заседания поддержала освобождение от должности председателя Ярослава Железняка, отмечает представитель политсилы Ольга Стефанишина. Желензняк, в свою очередь, удивился и попросил "заявления коллег не воспринимать как отвечающие действительности", передает УНН.

Что говорит Стефанишина?

“... на заседании политическая фракция Голос проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка.

За такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде. Справедливость”, - написала Стефанишина на своей странице в Facebook.

Что говорит Железняк?

По словам Железняка, он удивлением узнал, что коллеги из так называемой “Справедливости” что-то там себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции “Голос”.

“Напомню, что согласно положению о фракции ”Голос" такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы такое решение было (но нет). Плохо, что никто Регламент и Положение о фракции так и не прочитал)

Поэтому заявления коллег прошу не воспринимать как отвечающие действительности)”, - написал он в Telegram-канале.

Что происходит с “Голосом”?

В июне фракция “Голос” в Раде официально раскололась. Половина парламентской фракции “Голос” решила создать отдельное объединение “Справедливость” и выразила недоверие руководству фракции.

Контекст

В марте десять депутатов от “Голоса” подписали заявление о переизбрании руководства партии из-за узурпации власти.

Как рассказал УНН народный депутат, член фракции “Голос” Ярослав Юрчишин, десять депутатов фракции “Голос” могут покинуть партию из-за узурпации власти руководством в виде Киры Рудик, и назначения “контролируемых” людей на должности.

7 июня шоумен, общественный и политический деятель Сергей Притула объявил, что выходит из партии “Голос”.

Притула в этом контексте отметил, что отсутствие каких-либо реакций руководства партии на “зашкварные” голосования своих депутатов на любом уровне означает не только терпимость, но и согласование такого поведения.