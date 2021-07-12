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Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцин от COVID-19

Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцин от COVID-19

КИЕВ. 12 июля. УНН. Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

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"Можем сегодня обещать Украине, что полтора миллиона доз вакцины будет передано Украине. Это очень важный шаг", - сказала Меркель.

Однако, она не уточнила, какую именно вакцину предоставят Украине.

Дополнение

По состоянию на 12 июля Украина уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/ Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей, отметили в Минздраве.

Напомним, вакцина Comirnaty/Pfizer от коронавируса уже доступна в центрах массовой вакцинации в Украине, ею, как ожидается, будут прививать всех желающих, однако с приоритетными группами.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, вакцина
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