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Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
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Нам нужна имплементация "формулы Штайнмайера" - Меркель

Нам нужна имплементация "формулы Штайнмайера" - Меркель

КИЕВ. 12 июля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о медленном выполнении Минских договоренностей, и имплементации "формулы Штайнмайера". Об этом она заявила на брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В связи с Минскими договоренности у нас не хватает прогресса. Украина вдоль линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, не в такой же самой степени это было сделано со стороны сепаратистов. С другой стороны нам нужна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнула Меркель.

Детали

По словам канцлера, в Германии видят, что усиливается давление на Украину в связи со стягиванием военного оружия, в том числе и со стороны Беларуси.

Она отметила, что Германия всегда будет выступать за то, чтобы видеть прогресс Минских договоренностей, и их осуществления.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не обсуждали "формулу Штайнмайера" во время своей встречи в Берлине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, формула Штайнмайера

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
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