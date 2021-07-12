Нам нужна имплементация "формулы Штайнмайера" - Меркель

КИЕВ. 12 июля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о медленном выполнении Минских договоренностей, и имплементации "формулы Штайнмайера". Об этом она заявила на брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

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"В связи с Минскими договоренности у нас не хватает прогресса. Украина вдоль линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, не в такой же самой степени это было сделано со стороны сепаратистов. С другой стороны нам нужна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнула Меркель.

Детали

По словам канцлера, в Германии видят, что усиливается давление на Украину в связи со стягиванием военного оружия, в том числе и со стороны Беларуси.

Она отметила, что Германия всегда будет выступать за то, чтобы видеть прогресс Минских договоренностей, и их осуществления.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не обсуждали "формулу Штайнмайера" во время своей встречи в Берлине.



