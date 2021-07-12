Зеленский: привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе - вопрос переговоров

КИЕВ. 12 июля. УНН. Привлечение Соединенных Штатов Америки к урегулированию конфликта на Донбассе - это вопрос переговоров. Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы США были привлечены к переговорному процессу. Он планирует обсудить это с лидерами США и Германии. Об этом Глава государства сообщил во время брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Относительно привлечения Байдена к нормандскому формату. Мы даже не успели об этом говорить. Я хотел бы, чтобы США помогали нам в вопросе мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате, если участники будут "за" или это будет в другом формате. Это вопрос переговоров. У меня будет встреча с Байденом, я также буду поднимать этот вопрос", - заявил Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что пока не успел обсудить вопрос привлечения США к урегулированию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель, но это в планах его визита в Берлин.

Добавим

Как отмечал ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, участие Соединенных Штатов в нормандском формате переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе может решиться после визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

В то же время, госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия.



