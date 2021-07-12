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Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией по "Северному потоку-2": эксперт назвал причины
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Украина должна оставаться транзитной страной для газа даже после запуска "Северного потока-2" - Меркель

Украина должна оставаться транзитной страной для газа даже после запуска "Северного потока-2" - Меркель

Ангела Меркель

КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина должна оставаться транзитной страной для газа даже в случае завершения строительства "Северного потока-2". Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Цитата

"В будущем для нас Украина является и остается транзитной страной для газа. Даже в том случае если будет завершено строительство "Северного потока- 2" ... Германия заинтересована и считает, что Украина должна оставаться транзитной страной для газа", - сказала Меркель.

По ее словам, Германия серьезно воспринимает опасения со стороны Украины и планирует поднять соответствующий вопрос во время своего визита в США.

Дополнение

Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в канцлеры ФРГ, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, где обсудил российско-украинский вооруженный конфликт и "Северный поток-2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Эксперты считают, что Зеленскому не удастся достичь компромисса с Германией относительно "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель, Северный поток-2, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
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